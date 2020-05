La Ministre des Sports promet "qu'aucun club ne mourra" en France

Les petits clubs craignent le pire si le football ne peut pas reprendre ou doit reprendre à huis-clos : le manque à gagner est énorme et certains pourraient disparaître sans aides de l'État. En France, la Ministre des Sports a promis que ce scénario serait évité.

La Ministre des Sports Roxana Maricineanu a affirmé sur Canal + que l'État français viendrait en aide aux clubs mis en difficulté par la pandémie de Covid-19 et l'arrêt généralisé du sport qu'elle implique. "Nous ferons en sorte qu'aucun club ne meure, en termes de structure, de collectifs, d'effectifs. Nous allons soutenir les sportifs eux-mêmes, amateurs ou professionnels, les institutions avec des loyers peut-être reportés ou annulés, ou concernant les équipements en responsabilité et en gestion".

Les subventions de l'État, enfin, ne s'arrêteront pas. "On travaille à ce que les collectivités, l'État, l'Agence Nationale du Sport continuent à verser les subventions programmées et dues", affirme Roxana Maricineanu. Et ce, donc, que ce soit en football ou dans les autres sports, qui souffrent également énormément. Pour rappel, aucune compétition sportive n'est autorisée en France jusqu'en septembre.