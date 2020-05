"In health we trust": Anderlecht commercialise ses masques

Les masques anderlechtois sont désormais également disponibles.

Après le RFC Liège (qui a généralisé l'action à l'ensemble de la Famille Sang et Marine) et le RWDM, qui ont notamment offert des masques à tous leurs abonnés et à toutes les personnes impliquées dans leurs clubs, Bruges, le Standard ou encore la Gantoise, c'est au tour d'Anderlecht de lancer sa collection de masques buccaux.

Ils sont mauves, mais aussi blancs et noirs et ils sont en vente dès à présent sur le site du Sporting. Une commercialisation à travers laquelle le Sporting veut également soutenir la bonne cause: pour chaque trio de masques vendu, trois euros seront reversés à l'hôpital Joseph Bracops.