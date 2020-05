Roberto Martinez deviendra le sélectionneur le mieux payé de l'histoire des Diables Rouges

Roberto Martinez va recevoir les clés de toutes les équipes nationales. Le nouveau contrat que s'apprête à parapher l'Espagnol en fera l'homme le plus important du football belge.

Roberto Martinez et son entourage estimé qu'il était sous-payé par rapport à ce qu'il a déjà apporté à l'équipe nationale. Notamment parce que depuis un an et demi, le sélectionneur occupait également le poste, laissé vacant par Chris Van Puyvelde, de directeur technique de l'Union Belge.

L'aspect financier sera réglé par son nouveau contrat: le nouveau salaire du sélectionneur avoisinera les trois millions d'euros annuels. Mais il restera également directeur technique. Ce qui signifie qu'en plus de ses fonctions avec l'équipe nationale A, il sera impliqué dans les décisions concernant toutes les autres équipes nationales.

Enfin, le nouveau contrat de sélectionneur devrait également prévoir une clause qui permettrait à Roberto Martinez de quitter les Diables Rouges en cas d'offre lucrative d'un grand club...