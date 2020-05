Quelques retours à Neerpede, mais un grand absent

Les entraînements "individuels de groupe" à Anderlecht reprennent, chacun travaillant à Neerpede sans contact direct avec les autres.

Anderlecht travaille en petits groupes, chaque joueur avec son propre ballon et en respectant les distances de sécurité. Le groupe est désormais presque au complet à Neerpede : plusieurs joueurs étrangers ont pu faire leur retour. Peter Zulj et Michel Vlap sont ainsi arrivés au complexe, recevant gel hydroalcoolique et masques buccaux, rapporte Het Nieuwsblad.

Kemar Roofe, lui, est toujours en Angleterre mais devrait arriver sous peu. Un grand absent cependant : Nacer Chadli, qui s'entraînait à Bruxelles récemment mais ne devrait revenir à Neerpede que si le football devrait reprendre (ce qui est presque exclu à ce stade). Enfin, Samir Nasri ne devrait a priori pas être revu du côté d'Anderlecht ...