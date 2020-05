Anderlecht veut conserver l'une de ses valeurs sûres plus longtemps avec un meilleur contrat

S'il y en a un à Anderlecht qui a prouvé cette saison qu'il méritait un meilleur contrat, c'est bien Hendrik Van Crombrugge. Le gardien de but a été décisif et est également devenu un leader dans le vestiaire. Mais lui donner plus d'argent n'est pas si évident.

Bien sûr, il y a de l'intérêt pour Van Crombrugge après la saison réalisée par le gardien de but des Mauves. Il a digéré son passage d'Eupen à Anderlecht sans difficulté. Il y a signé un contrat jusqu'en 2023, mais il ne figure certainement pas parmi les plus gros salaires du club bruxellois. Il est même un peu étrange que des joueurs qui ne sont plus utilisés gagnent beaucoup plus. Des gars comme Trebel, Vranjes, Musona, Milic... Anderlecht a également peu de marge de manœuvre pour améliorer le contrat de Van Crombrugge, selon Het Nieuwsblad. Cependant, si Anderlecht parvenait à augmenter le salaire de son portier, ils pourraient éloigner davantage l'intérêt en provenance de l'étranger. Néanmoins, Van Crombrugge veut rester et Anderlecht veut le garder.