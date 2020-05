"Nous aurions pu nous maintenir avec la dernière journée": Waasland-Beveren espère ne pas être relégué

Waasland-Beveren ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Le groupe de travail désigné de la Pro League peut décider que le club sera relégué, mais aussi qu'il restera en D1A.

Waasland-Beveren a tout fait pour rester en D1A la saison prochaine mais le club n'est plus en mesure de jouer le 30e jour de la Jupiler Pro League en raison de la décision du Conseil national de sécurité. Et ils ont également tenté le tout pour le tout en essayant de s'attaquer à la licence d'Ostende et d'éviter la relégation en D1B.

Daam Foulon se prépare pour la D1A

Le club garde donc sa position de lanterne rouge, et cela signifie aussi relégation. Aux Pays-Bas, il a été décidé de ne pas annoncer de relégation, tout comme en France. Le 15 mai, ce sera au tour de la Pro League de prendre une décision.

"D'accord, nous n'avons pas joué une bonne saison, mais je me prépare pour une saison en D1A. Comme la compétition n'est pas complètement terminée, il n'y a pas non plus de véritable classement final. On aurait pu se maintenir lors de la dernière journée", a réagi Daam Foulon, joueur de Waasland-Beveren dans la Gazet van Antwerp.