Le FC Twente remercie son coach et tout son staff

Du changement sur le banc du FC Twente la saison prochaine.

Pas de deuxième saison pour le jeune entraîneur du FC Twente. Après être passé par le Danemark, où il avait débuté sa carrière d'entraîneur en tant qu'assistant, Gonzalo Garcia était arrivé à Twente en début de saison 2018-2019, en tant qu'assistant de Marino Pusic, et avait succédé au Croate après la remontée en EreDivisie.

Mais la saison n'a pas été simple pour Gonzalo Garcia et ses troupes parmi l'élite néerlandaise. Le FC Twente occupait la 14e place du classement avant l'interruption avec un petit point d'avance sur la zone rouge.

Et le club a décidé de ne pas prolonger l'aventure avec son entraîneur espagnol, dont le contrat expire le 30 juin prochain. Ses deux assistants, Dennis van der Ree et Peter Niemeyer, et l'analyste vidéo, Senol Kök, quitte également le club.