Le capitaine d'une équipe de Serie A refuse de reprendre : "Inévitablement, tout le monde entre en contact"

Alors que les clubs italiens sont autorisés à retourner à l'entraînement à partir du 18 mai, le défenseur ne veut prendre aucun risque.

Daniele Gastaldello, le capitaine de Brescia ne veut pas reprendre la compétition et refuse de prendre des risques pour terminer la Serie A, arrêté après 26 journées.

"Rejouer ? Je dis non. Je crois que ce que nous avons vécu et vu en Lombardie ne s'est pas vraiment produit dans le centre et le sud du pays. Et heureusement pour eux, je dirais. A Brescia, nous avons tous été touchés, nous connaissons tous quelqu'un qui a souffert de cette tragédie dans sa chair. Nous avons réalisé à quel point il en faut peu pour anéantir toute une famille... Nous sommes des professionnels mais nous sommes aussi des êtres humains, nous avons des femmes et des enfants", a indiqué le capitaine du club italien pour La Repubblica.

"Nous avons peur. Nous sommes tous exposés, pas seulement les joueurs mais aussi les intendants, les thérapeutes... Inévitablement, tout le monde entre en contact. Ç'a n'a aucun sens. C'est contre nature", a rajouté Gastaldello. "Ce n'est pas judicieux de faire les choses séparément. À Brescia, nous n'avons pas encore recommencé et nous ne sommes pas les seuls. Bien sûr, pour l'instant, c'est un entraînement individuel, mais nous aurions dû commencer à l'unisson...", a conclu Gastaldello.