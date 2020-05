La Super League chinoise prête à reprendre, privée de quelques stars mais pas de ses Belges

Le football chinois va reprendre, de longs mois après que la pandémie de coronavirus ait débuté dans l'Empire du Milieu.

La Chinese Super League aurait dû reprendre le 22 février dernier, mais l'épidémie de Covid-19 força dès janvier le report de la compétition, prélude à de nombreux reports à travers le monde au fur et à mesure que l'épidémie se faisait pandémie. La situation s'étant calmée dans le premier foyer de coronavirus, la Chine devrait reprendre ses compétitions en juin prochain ... malgré l'absence de nombreuses stars étrangères.

Chen Xuyuan, président de la fédération chinoise, a ainsi confirmé à CCTV que la Super League reprendrait "dès que tout sera prêt en termes de prévention et de contrôle" de l'épidémie, et ce malgré l'absence de près d'un tiers des entraîneurs et joueurs étrangers, coincés hors de Chine. C'est le cas notamment de Paulinho et Anderson Talisca, les stars du Guangzhou Evergrande, champion de Chine en titre.

Les Belges sont là

Marouane Fellaini (Shandong Luneng) et Mousa Dembélé (Guangzhou R&F), les deux ex-Diables Rouges évoluant encore sur le sol chinois, ont pu faire leur retour avant la nouvelle fermeture des frontières fin mars. Ils pourront donc participer à la reprise prévue pour le mois prochain, à huis-clos total.