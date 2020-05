Les transferts de la saison en Pro League : les tops et flops d'Anderlecht

Le championnat est à l'arrêt depuis le 7 mars dernier et en attendant les décisions de la Pro League, on jette un nouveau coup d'oeil dans le rétro, avec les transferts qui ont marqué la saison belge. Place à Anderlecht, qui termine la saison 8e !

Le RSC Anderlecht est un cas à part : en aucun cas on ne peut considérer la saison des Mauves comme réussie, et le nombre de flops est certainement trop élevé pour un club de ce standing. Mais pris en dehors de toute considération collective, certains transferts ont réussi à se hisser parmi les réelles réussites de notre championnat.

Le cas très particulier de Vincent Kompany ne figurera dans aucune catégorie : le joueur-manager du RSCA a été un paradoxe énorme, souvent blessé, impressionnant quand il jouait ... mais sans rapporter de points à son équipe.

Tops

La grande réussite de la saison s'appelle clairement Hendrik Van Crombrugge : transféré alors qu'on pensait qu'Anderlecht avait trouvé son n°1 en la personne de Thomas Didillon, il a fait oublier celui-ci à coup de prestations de très haut vol. Sans le dernier rempart bruxellois, les PO1 n'auraient même pas été envisageables.

Nacer Chadli, un peu trop souvent absent, a cependant montré qu'il était bien trop fort pour le championnat de Belgique lorsqu'il était fit. Avec 8 buts, il est le second meilleur buteur du club sur la saison derrière un autre transfuge : Michel Vlap, 10 réalisations ... et devant Kemar Roofe, 6 buts et qu'on peut au moins qualifier de satisfaction, même si le temps mis avant d'être disponible et une nouvelle blessure en 2020 nuancent le tableau. Mais voir trois nouveaux venus terminer meilleurs buteurs du club valide au moins statistiquement le mercato anderlechtois ...

Enfin, soulignons les réussites Derrick Luckassen, pas vraiment attendu à ce niveau, et Michael Murillo arrivé de MLS en hiver et ayant rapidement prouvé qu'il avait les qualités pour s'adapter au football européen.

Flops

Le nom de Samir Nasri vient spontanément : arrivé pour aider son ami Vincent Kompany à mettre en place son projet, l'ex-international français a échoué à relancer sa carrière. Peu brillant lorsqu'il jouait, très souvent absent, il partira sans avoir marqué les esprits. Au moins aura-t-il, paraît-il, rempli son rôle de leader dans le vestiaire.

Paradoxalement, Michel Vlap pourrait être placé dans les flops s'il n'avait pas vécu une fin de saison si prolifique : lent, gauche, parfois totalement invisible, le Néerlandais agaçait tout le monde jusqu'à un déclic sur le plan de l'efficacité mais qui ne l'a pas rendu plus influent dans le jeu, ce qui reste gênant pour un 10.

La situation des transfuges hivernaux est difficile à monitorer : Marko Pjaca et Dejan Joveljic pourraient quitter Anderlecht dans un anonymat quasi-total et sans avoir joué le moindre rôle dans la fin de saison régulière de haut vol du RSCA. Le Croate et le Serbe sont-ils des flops, vu leur manque de rythme prévisible qui en faisait des transferts en vue des PO1 (ou PO2) ? Chacun en jugera. Enfin, Philippe Sandler aurait pu faire partie des tops s'il avait joué toute la saison au niveau montré avant sa blessure ... mais n'en aura pas eu l'occasion.