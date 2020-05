Un gros transfert pour Thomas Foket cet été? Il donne son avis

Excellent avec Reims cette saison, l'ancien Buffalo est courtisé, mais "il ne se prend pas la tête".

Parti de la Gantoise il y a un peu moins de deux ans, Thomas Foket a fait son trou dans l'effectif du Stade de Reims. Il n'a d'ailleurs manqué que 90 minutes de jeu cette saison en Ligue 1 et ses prestations ne passent pas inaperçues.

"La tête à Reims"

Plusieurs belles écuries suivraient d'ailleurs sa situation de près. Mais l'ancien Buffalo reste très calme, d'autant que les Rémois sont, en principe, qualifiés pour l'Europa League la saison prochaine. "J'ai la tête à Reims et je ne me suis jamais dit que le moment était venu de partir", insiste-t-il dans les colonnes de la Dernière Heure.

Mais il est conscient de l'intérêt qu'il suscite. "Je sais que je suis suivi et ça me booste, mais je ne me prends pas la tête", conclut l'arrière droit qui, en deux saisons, a participé 67 rencontres avec le Stade de Reims.