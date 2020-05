Prêt à percer à Genk? "Il sait que cela prend du temps"

Le jeune Suédois n'a pas encore pu démontrer toutes ses qualités avec Genk, mais pour son ancien directeur sportif, ce n'est qu'une question de temps.

Retourné en Suède, Benjamin Nygren a profité de l'allègement des mesures de confinement pour participer aux entraînements de son ancien club, l'IFK Göteborg, en même temps que d'autres anciens du club.

L'occasion pour son ancien directeur sportif de faire le point sur la première saison de son ancien poulain à l'étranger. Une saison compliquée pour l'élément offensif suédois en Belgique, qui n'a joué que trois rencontres pour sa première saison en Belgique.

"Ça n'a pas été facile pour lui, mais le niveau semble être élevé là-bas et Benjamin a aussi un bon dialogue avec le staff, ce qui est essentiel", note Kennett Anderson pour le Göteborg Post. D'autant que le jeune Suédois saura patienter pour saisir sa chance quand elle viendra. "A son âge, on a toujours envie de jouer, mais Benjamin est quelqu'un de très sage et il sait que ça pourra prendre du temps."