Trois joueurs de l'Ajax Amsterdam ont reçu leur bon de sortie : "Les clubs intéressés peuvent oublier les soldes"

Après avoir perdu Frenkie de Jong (FC Barcelone) et Matthijs de Ligt (Juventus Turin) l'été dernier, le club néerlandais s'apprête à voir partir d'autres éléments importants.

Le mercato estival s'annonce encore animé pour l'Ajax Amsterdam. Le gardien André Onana (24 ans, 39 matchs toutes compétitions cette saison), le back gauche Nicolas Tagliafico (27 ans, 38 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) et le milieu de terrain Donny van de Beek (23 ans, 37 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison) disposent tous d'un bon de sortie.

"L'an dernier, nous avons passé des accords oraux avec Onana, Tagliafico et Van de Beek pour qu'ils restent une saison de plus. Nous leur avons promis que nous les aiderions ensuite à trouver la prochaine étape de leur carrière", explique le directeur général des Lanciers, Edwin van der Sar, au quotidien espagnol AS.

"Rien n'a changé de ce côté, mais il n'y aura pas de réductions de 50%. Les clubs intéressés peuvent oublier les soldes", a prévenu l'ancien gardien légendaire des Pays-Bas.