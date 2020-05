Kaminski, Roef et Coosemans : trois talents de la même génération en concurrence à Gand ?

Davy Roef est officiellement le nouveau gardien de but de La Gantoise ... mais Thomas Kaminski devrait également rester et débuter la saison comme n°1. Drôle de situation pour les deux portiers, qui se retrouvent à nouveau concurrents !

Thomas Kaminski (27 ans) aura dû attendre 2019 pour obtenir une réelle chance dans un club du top belge : après avoir fait ses preuves au Beerschot, à OHL, puis au KV Courtrai, l'ancien gardien de but du RSC Anderlecht décrochait son transfert à La Gantoise qui en faisait le remplaçant du Gardien de l'Année, Lovre Kalinic. Une sacrée responsabilité saisie à deux mains par Kaminski, qui n'avait auparavant reçu qu'une poignée de matchs avec Anderlecht en tant que portier du G5.

Deux hommes qui se connaissent bien

La saison prochaine, Kaminski sera en concurrence ... avec Davy Roef (26 ans). Les deux joueurs se connaissent bien : Roef, formé à Anderlecht, y a disputé 34 rencontres entre 2013 et 2017, avec un nombre record de 15 matchs sur la saison 2016-2017 après laquelle il sera prêté au Deportivo La Corogne, puis à Waasland-Beveren. Paradoxalement, Roef a disputé plus de rencontres pour les Mauves ... mais a moins brillé en D1A, Kaminski ayant déjà fait ses armes dans plusieurs clubs.

Tous deux étaient en concurrence lors de la saison 2013-2014 pour le poste de second gardien ; seul Roef aura réellement été titulaire pour une longue série de matchs, en 2016, pour débuter la saison et jusqu'en novembre. Kaminski était alors envoyé au KV Courtrai.

Colin Coosemans peut-il les inquiéter ?

Le trio de gardiens au sein d'un noyau professionnel se présente généralement comme suit : un n°1 clair, un jeune talentueux et un vétéran. C'est du moins le schéma idéal. Il est en tout cas très rare de voir trois gardiens de la même génération, à peu près au même stade dans leur carrière, se disputer le siège de n°1 ; la situation n'est pas forcément saine, surtout entre trois joueurs ayant déjà connu la place de titulaire dans plusieurs clubs.

La Gantoise compte actuellement trois gardiens de 27 (Kaminski et Coosemans) et 26 (Roef) ans, et Colin Coosemans, titulaire au FC Bruges assez tôt dans sa carrière, risque fort de se contenter une nouvelle fois des miettes s'il reste à la Ghelamco. Après avoir été n°1 à Bruges, n°1 à Waasland-Beveren (comme Roef) et n°1 à Malines, le voilà en concurrence avec deux portiers au même profil, longtemps considérés comme bons, mais pas suffisants pour le top absolu. Peut-il les inquiéter, ou optera-t-il pour un nouveau départ, lui qui est arrivé en 2018 à Gand mais n'y a disputé que ... 5 rencontres ?