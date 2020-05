Hein Vanhaezebrouck estime que le Club de Bruges doit faire preuve des solidarité avec les autres clubs belges

Hein Vanhaezebrouck a une opinion bien claire. Il ne comprend pas les querelles actuelles entre les équipes de Pro League. Certainement pas la discussion sur l'argent de la compensation.

Selon lui, Anderlecht et Genk ne sont pas les seules équipes à avoir besoin d'une compensation, car dans cette optique, Courtrai aurait également pu atteindre le football européen par le biais des playoffs 2 : "La compensation doit être là pour tout le monde", dit-il dans Het Nieuwsblad.

Et il est clair pour lui que le Club de Bruges doit se montrer solidaire. "Comme les sommes d'argent ont augmenté en poules de la Ligue des champions ces dernières années, il serait normal que le représentant - en l'occurrence le Club - aide en ces temps difficiles. Vous pourriez alors demander le même pourcentage aux clubs qui jouent en Europa League. Mais pas pendant trois saisons, comme certains le suggèrent".

"Je pense que si vous voulez être le plus grand - quel que soit le Club Brugge en ce moment qui a repris le flambeau - alors vous devez avoir un certain standing et une certaine dignité en retour. Et puis il ne devrait certainement pas, comme c'est le cas actuellement, envoyer un e-mail à tous les clubs pour leur expliquer comment ils veulent que tout soit organisé. Quelque chose comme cela ne se fait pas".