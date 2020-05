Très déçu, Thomas Didillon salue et remercie le Racing Genk

Le gardien français aurait aimé prolonger le plaisir avec le Racing, son avenir s'écrira finalement ailleurs.

La porte de Genk s'est définitivement refermée pour Thomas Didillon ce mercredi: le club limbourgeois a décidé de faire confiance à Danny Vukovic et Maarten Vandevoordt pour la saison prochaine et l'option d'achat du portier prêté par Anderlecht depuis cet hiver ne sera pas levée.

"Une triste décision"

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Thomas Didillon ne cache pas sa déception. "C'est une triste décision mais, en tant que professionnel, je dois l'accepter", estime-t-il, avant de remercier l'ensemble du club, en commençant pas les supporters: "J'aimerais vous dire merci. Merci pour les bons moments que nous avons passés ensemble et pour le soutien que vous m'avez apporté dès la première minute."

"Je me suis rapidement senti chez moi"

Mais le Français pense aussi à tous ceux avec qui il a collaboré ces derniers mois. " J'aimerais aussi remercier mes équipiers et toutes les personnes qui travaillent au club. Je me suis très vite senti chez moi à Genk et je vous en suis très reconnaissant. C'est quelque chose d'inestimable et c'est pour ça que le Racing Genk est un club aussi génial. (...) Je souhaite le meilleur au KRC Genk pour les défis à venir", conclut celui qui n'aura disputé six rencontres entre les perches des champions en titre.