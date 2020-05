Virgil van Dijk: "Jurgen Klopp m'a aidé à devenir le joueur que je suis devenu aujourd'hui"

Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, Virgil van Dijk a pris une autre dimension depuis qu'il a rejoint Liverpool.

Dauphin de Lionel Messi au classement du dernier Ballon d’Or, Virgil van Dijk a trouvé à Liverpool le terrain de jeu idéal pour exploiter ses qualités et il l’affirme, c’est en partie à son coach qu’il le doit. "Il m’en demande beaucoup et ça m’a aidé à devenir le joueur que je suis aujourd’hui", explique le défenseur central à BT Sport.

"C’est notamment beaucoup de travail tactique. En défense, on essaye surtout de jouer le plus haut possible pour mettre un maximum de pression sur l’adversaire", ajoute-t-il. Une tactique qui a d'ailleurs sa part de risques. "Tu laisses pas mal d’espace dans ton dos et il faut pouvoir gérer ça, mais j’adore cette façon de jouer."

Le style de jeu des Reds avait d’ailleurs donné envie au Néerlandais de signer à Liverpool. "Je savais avant de venir qu’il faudrait que je m’adapte et que je travaille beaucoup pour appréhender ça, mais je savais aussi que ça me plairait."