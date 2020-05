Un attaquant du Beerschot dans le viseur de la Ligue 1

Il pourrait franchir un cap à l'étranger, mais son intention première n'est pas de partir.

Après deux excellentes saisons avec le Beerschot, où il est rapidement devenu l'un des chouchous du public, Marius Noubissi sera-t-il tenté par un défi à l'étranger. Selon les informations de la Gazet van Antwerpen, Angers s'intéresse de près à son profil.

Mais le Camerounais, buteur à 18 reprises en deux saisons avec le Beerschot, n'a pas fait d'un transfert une priorité, il se sent bien au Kiel et le club anversois, qui avait déjà repoussé une offre d'Almeria l'été dernier, fera tout pour conserver l'attaquant, qui a encore un an de contrat à Anvers.