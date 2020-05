Leandro Trossard s'exprime sur la reprise de la Premier League : "La situation en Angleterre est toujours grave"

Alors que le retour à la compétition devrait s'effectuer à la mi-juin en Angleterre, Leandro Trossard a fait part de ses craintes quant à une éventuelle reprise de la Premier League.

De retour à Brighton depuis le 7 mai dernier, Leandro Trossard n'a pas encore repris l'entraînement collectif avec son club. Pour autant, même si l'attaquant de 25 ans aimerait retrouver les terrains de football, il n'en reste pas moins méfiant. C'est en effet ce qu'a confié le principal intéressé dans des propos accordés à HBvL.

"J'aimerais bien rejouer au football mais je ne suis pas serein vis à vis de cela [...] Supposons que nous puissions nous entraîner à nouveau par groupes de vingt. Ou que pendant les matchs, nous entrons en contact avec un adversaire infecté. Vous risquez alors d'être infecté et les personnes qui vous entourent ne sont plus en sécurité non plus. Vous pourriez alors être à nouveau mis en quarantaine. Je peux vous assurer que la situation en Angleterre est toujours grave. Rien n'a encore été ouvert ici. Pas d'écoles, pas de magasins. Le nombre de victimes est élevé. C'est le plus haut d'Europe, ça fait réfléchir".