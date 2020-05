Marc Wilmots ne reviendra que dans un club en Belgique : "Mon club de coeur, un public formidable"

Un retour en Belgique est régulièrement évoqué pour Marc Wilmots, qui est libre depuis la fin de son bail en Iran. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges est notamment cité à l'Antwerp, mais ce n'est pas le club qui aurait ses faveurs ...

Contacté par la RTBF, Marc Wilmots s'est ainsi exprimé au sujet d'un éventuel retour en Belgique, cette fois pour y diriger un club. Sa dernière expérience en tant que T1 date en effet de 2005, quand il entraînait Saint-Trond. "Des agents m'ont déjà fait parvenir des offres, on attend pour le moment. Mais en Belgique, tout se rassemblerait autour d'un club, pour lequel j'ai joué : le Standard de Liège", confesse l'ancien sélectionneur fédéral. "C'est mon club de coeur, qui m'a énormément apporté et m'a toujours soutenu. Le public a toujours été formidable".

Mais pas question de se projeter au poste de Michel Preud'homme. "C'est un club intéressant. Je reviendrais dans un club qui m'a beaucoup apporté et dont j'ai toujours été supporter. Mais il y a un entraîneur qui est en place, il y a des contrats qui doivent être respectés. On ne peut jamais dire "j'irai là ou j'irai là". Ca dépend des circonstances", précise Wilmots, qui souligne également : "Actuellement, à cause du coronavirus, il faut prendre notre mal en patience : le marché est à l'arrêt. Mais on ne va tout de même pas se plaindre, par rapport à ce que certains vivent (...) Le foot passe au second plan".