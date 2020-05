Mbokani confirme qu'il rejoindra la Chine si l'Antwerp n'accède pas à sa demande

Dieumerci Mbokani va-t-il quitter la Pro League pour la Super League chinoise ? Le meilleur buteur du championnat ne s'en cache pas : il veut une offre de l'Antwerp.

Dieumerci Mbokani a 34 ans mais estime qu'après la saison effectuée (18 buts en championnat, 24 toutes compétitions confondues), il mériterait que l'Antwerp lui offre une prolongation de contrat courant non pas sur une mais deux saisons. "Je dois penser à ma famille. Je veux rester à l'Antwerp, mais seulement s'ils m'offrent un contrat pour deux ans de plus et actuellement, ils ne m'en proposent qu'un", explique le Congolais dans la Gazet Van Antwerpen.

Et si le Great Old ne se montre pas généreux avec le Taureau d'Or 2019-2020, il confirme qu'un départ est déjà prévu : la Chine l'appelle. "J'ai déjà reçu une offre plus intéressante pour deux ans". Elle provient du ... Wuhan Zall, club de la ville berceau du coronavirus. Une destination exotique qui semble peu adaptée aux besoins de tranquillité et de calme familial de Dieu, mais qui le mettrait à l'abri financièrement. "Je suis ouvert, mais j'espère que l'Antwerp réagira. Cela dit, je ne peux pas attendre indéfiniment".