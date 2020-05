Pour l'Antwerp il est hors de question de jouer la finale à l'étranger

Le Conseil National de Sécurité a décrété l'interdiction de disputer des rencontres officielles avant le mois d'août. Voyant quelques championnats reprendre, certains songaient déjà à l'idée de disputer les finales de la D1B et de la Coupe à l'étranger.

Pour la finale de la Coupe de Belgique, la probabilité est infime. En tout cas la direction anversoise y est fortement opposé. Dans un entretien pour Het Gazet van Antwerpen, le secrétaire général a assuré : "Nous ferons tout notre possible pour jouer cette finale. Mais la jouer à l'étranger n'est pas une option !".

Le Great Old recevra une compensation financière si la finale de la Coupe de Belgique ne peut finalement pas avoir lieu. Sven Jaecques commente : "Le montant des compensations a été approuvé pour tous les clubs qui sont perdants financièrement. Plus l'arrêt des compétitions vous pénalise, plus le montant est élevé. Bien sûr, nous aurions reçu plus d'argent si la finale avait lieu, mais chaque petit geste compte".