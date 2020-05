Witsel aimerait entraîner le Standard : "C'est mon club tout simplement"

Formé au Standard, véritable légende de Sclessin, Axel Witsel sait qu'il sera toujours le bienvenue dans son club de coeur.

Dans un entretien avec la RTBF, le Diable Rouge a indiqué qu'il aimerait bien revenir dans le club avec lequel il a remporté deux titres, disputé 194 matchs et inscrit 45 buts. Le Liégeois détaille : "C’est Mon Club tout simplement. C’est à Sclessin que tout a commencé pour moi. J’ai joué là-bas et j’ai grandi à Liège. C’est clair que le Standard a vraiment une place à part dans mon cœur".

Et lorsque le journaliste de la RTBF lui demande s'il préférait un retour en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur, l'enfant de Sclessin est embarrassé : "Quelle question ! Revenir comme joueur, je ne sais pas le dire actuellement. Il me reste deux ans de contrat ici à Dortmund, où je me sens bien, et j’espère pouvoir décrocher un titre avec le Borussia. C’est vraiment mon objectif. Ensuite, on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve mais devenir entraîneur, c’est quelque chose qui m’intéresse vraiment. J'ai commencé à suivre des cours il y a quelques mois. Et si je deviens entraîneur, j’espère vraiment que ce sera d'abord au Standard. Ce serait assez logique finalement. J’ai commencé ma carrière de joueur au Standard, donc ce serait bien de commencer celle d’entraîneur à Sclessin".