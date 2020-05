La décision de la Pro League ne contente pas tout le monde: "Dégoûtés"

Si le vote a rassemblé une grande majorité des voies, plusieurs clubs n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient vendredi.

En plus de Waasland-Beveren, le Beerschot et OHL sont les autres grands perdants des décisions prises par l'Assemblée Générale de la Pro League, ce vendredi. Et, côté louvaniste, la pilule ne passe pas. "Je suis dégoûté confirme", le CEO d'OHL au Nieuwsblad.

Pour espérer jouer en D1A la saison prochaine, le club louvaniste est désormais condamné à disputer lla finale retour. "Nous avons un entretien avec le manager du calendrier mercredi et nous avons déjà rencontré les autorités de la ville de Louvain. Je ne préfère pas trop m'avancer, mais ce match devrait avoir lieu début août."