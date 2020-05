🎥 Il y a dix ans, Vincent Kompany inscrivait son premier but pour les Diables Rouges !

Vincent Kompany est Diable Rouge depuis son plus jeune âge : dès 2004, Aimé Anthuenis appelle le jeune défenseur du RSC Anderlecht en sélection. Mais il faudra attendre 2010 pour le premier but de Vince the Prince avec la Belgique ...

Vincent Kompany devra en effet attendre six ans entre sa première sélection, sous Aimé Anthuenis, et son premier but en sélection : le 19 mai 2010, il y a dix ans jour pour jour, l'actuel joueur-manager du RSC Anderlecht, alors déjà à Manchester City, inscrivait le 2-1 face à la Bulgarie pour le tout premier match du retour de Georges Leekens, qui faisait suite à la "saga" Dick Advocaat ...

Quelques minutes avant ce but salvateur de Kompany, Christophe Lepoint (89e) avait égalisé, inscrivant là son unique but en sélection.