Match pour la montée entre OHL et le Beerschot: décision imminente !!

OHL et le Beerschot doivent trouver une date (et un stade) pour jouer la manche retour pour la montée, sinon c'est Westerlo qui tirera les marrons du feu. Mais les deux clubs sont proches d'un accord.

OHL et le Beerschot se sont rencontrés ce mercredi en fin d'après-midi. Le but? Trouver une date pour jouer la demi-finale retour entre les deux clubs, ce qui donnerait à l'un des deux un ticket pour la D1A.

Les Anversois ont communiqué ce mercredi soir que les deux parties étaient proches d'un accord et qu'une décision devrait être rendue pour lundi prochain au plus tard.Toutes les parties veulent trouver une date au plus vite.

Pour rappel, la Pro League avait décidé le vendredi 15 mai que la D1A resterait à 16 clubs et que OHL et le Beerschot allait devoir disputer la rencontre retour des deux vainqueurs de tranche. Le cas contraire, c'est Westerlo qui obtiendrait le précieux sésame, ayant été l'équipe à avoir pris le plus de points sur l'ensemble des deux tranches.