Roberto Martinez reste directeur technique : une solution qui arrange tout le monde (pour l'instant)

En parallèle à l'annonce de sa prolongation en tant que sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez a également rempilé pour son poste, jusque là intérimaire, de directeur technique de l'Union Belge.

Roberto Martinez restera donc non seulement le sélectionneur des Diables Rouges mais également le directeur technique de l'Union Belge. "Nous sommes très heureux que Roberto opte pour une implication totale dans le football belge, non seulement à la tête des Diables Rouges mais aussi au niveau structurel, pour travailler à l'évolution des jeunes joueurs. Roberto Martinez ne travaille pas qu'au présent mais aussi au futur de notre football", se réjouissait Peter Bossaerts, le CEO de l'Union Belge.

Le maître à penser du football belge

Depuis le départ de Chris Van Puyvelde pour la Chine, Roberto Martinez occupe en effet le poste de directeur technique de l'Union Belge ... jusqu'ici à titre intérimaire. Une double casquette qui aurait été fort difficile à gérer en vue de la préparation de l'Euro 2020, ce qui avait poussé la nouvellement nommée Royal Belgian FA à lui chercher un successeur. "Il devra être en place avant l'Euro 2020, bien sûr", déclaraît Mehdi Bayat en février dernier, avant le report de la compétition, qui a tout changé.

Mais si Martinez a finalement rempilé pour le poste de directeur technique, c'est probablement aussi en l'absence de candidats satisfaisants. "Nous n'avons reçu qu'une cinquantaine de candidatures, je ne cache pas être un peu déçu. Je pensais que l'Europe entière voudrait travailler avec nous", reconnaissait le président de l'Union Belge dans la même interview.

La crise du coronavirus n'a certainement pas aidé la RBFA dans sa recherche d'un candidat idéal ... d'autant que le candidat idéal était à disposition : qui mieux que Martinez lui-même pour conserver le job, étant entendu qu'à présent, les échéances à court terme (notamment la Ligue des Nations) sont moins urgentes ? Le Catalan est devenu le nouveau visage de notre football et le sera encore pour au moins un peu plus d'un an (son contrat porte jusqu'en 2022 mais l'après-Euro 2021 pourrait naturellement être l'occasion de discussions en cas d'offres de grands clubs).

Préparer la succession

Un adjoint sera cependant recruté pour aider Martinez dans cette tâche, avec un profil un peu différent que celui initialement recherché par la fédération : plutôt qu'un profil de haut niveau, un nom déjà connu, la FA cherche un "jeune talent", a expliqué Peter Bossaerts. Un n°2 appelé à devenir n°1, formé par Roberto Martinez et avec qui il travaillera jusqu'à pouvoir lui succéder.

Difficile de penser, ex nihilo, à des candidats potentiels, mais on devrait en savoir plus dans les mois à venir ...