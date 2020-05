📷 Il y a cinq ans, La Gantoise remportait son premier titre

Le 21 mai, mais de 2015, les Buffalos battaient le Standard de Liège 2-0. Sur leur pelouse, alors qu'il restait une dernière journée à disputer, les Gantois pouvaient célébrer le premier titre de Champion de Belgique de leur longue Histoire.

Ce jour-là, Sven Kums avait ouvert la marque et Renato Neto avait lui doublé l'avantage gantois. Dans son 4-3-3 habituel, Hein Vanhaezebrouck pouvait célébrer et laissait Laurent Depoitre, Thomas Foket et Hannes Van der Bruggen participer à la fête également.

Cinq ans plus tard, La Gantoise est fière de se remémorer et de partager les souvenirs de ce qui reste le meilleur moment d'une Histoire pourtant longue de 120 ans.

‚Ź≥Wat zijn jouw herinneringen van die lange dag op 21 mei 2015? #dtv https://t.co/jSMcUfdRxz — KAA Gent (@KAAGent) May 21, 2020