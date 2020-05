Un ancien joueur du Club de Bruges sur le départ du côté de la Ligue 1

Il avait défendu les couleurs des Blauw en Zwart entre 2016 et 2018.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2021, Ludovic Butelle ne sera plus le portier numéro 1 d’Angers la saison prochaine. Selon RMC, Stéphane Moulin lui aurait indiqué sa rétrogradation au poste de numéro 2 et Angers aurait l'intention de signer Paul Bernardoni. Une offre de 6 millions d'euros aurait même été transmise à Bordeaux pour l’enrôler.

Au vue de la situation, de l’expiration de son bail dans un an et de son âge (37 ans), Butelle étudierait logiquement ses options. Après 83 rencontres disputées chez les Noirs & Blancs, il semble plus que jamais sur le départ.