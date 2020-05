Mauricio Pochettino fixe sa priorité: "Mais je ne suis pas fermé"

Au repos forcé depuis six mois, l'Argentin espère rapidement retrouver une place sur un banc.

Après cinq ans à Tottenham, Mauricio Pochettino a ressenti le besoin de faire le point quand son aventure avec les Spurs s'est arrêtée en fin d'année 2019. Mais, six mois plus tard, il l'affirme, les batteries sont rechargées.

Et l'Argentin, qui vit toujours à Londres, espère se trouver un nouveau défi cet été. En Angleterre? "C'est le meilleur championnat du monde et c'est ma priorité, mais je ne suis non plus fermé à l'idée de changer de pays", explique dans un entretien accordé au Guardian.