Mazzu a fait son choix, la réponse tombera probablement aujourd'hui

Felice Mazzu a fait son choix : il entraînera l'Union Saint-Gilloise. L'ancien entraîneur de Charleroi et Genk reviendra en D1B, où tout a commencé pour lui au White Star.

Mazzu a également été mentionné au Standard, mais opte pour la sécurité. Il ne veut pas être déçu si Michel Preud'homme ne s'arrête pas ou si les Rouches choisissent une autre option. Du côté de l'Union, il a déjà un accord de principe.

Mazzu obtient beaucoup de responsabilités au club bruxellois et a son mot à dire dans les transferts. De plus, le club est très ambitieux et veut passer en D1A.