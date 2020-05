Ianis Hagi se rapproche de plus en plus des Glasgow Rangers

Les Glasgow Rangers sont proches d'obtenir un deal permanent pour Ianis Hagi, prêté en seconde partie de saison.

Le Racing Genk et les Rangers sont en discussions avancées pour la vente définitive de Ianis Hagi (21 ans), prêté en seconde partie de saison à l'Ibrox Stadium et qui y a séduit tout le monde. D'après la BBC, Hagi serait de plus en plus proche d'une signature, les deux clubs devant encore trouver un accord sur le montant du deal.

Les Glasgow Rangers ne sont pas les seuls intéressés : récemment, la Gazzetta dello sport révélait que la Lazio Rome était prête à se ruer sur le joueur si le deal avec le club écossais capotait. Mais selon toute vraisemblance, Hagi, auteur de 3 buts en 12 matchs et décisif en Europa League face à Braga, devrait bel et bien rester sous la houlette de Steven Gerrard la saison prochaine.