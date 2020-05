"Avec Felice Mazzù, nous visons la montée en D1A"

Le club bruxellois a signé un joli coup ce week-end en s'attachant les services de l'ancien coach de Charleroi et Genk.

Felice Mazzu aura pour mission de faire monter l'Union Saint-Gilloise la saison prochaine. "Tout le monde sait que nous sommes ambitieux et avec un coach comme lui, on peut viser de grandes choses. Évidemment, nous visons la montée en D1A", a expliqué Philippe Bormans le manager général du club bruxellois à Sporza. "Felice avait en effet d’autres offres, mais il s’est montré tout de suite intéressé par notre projet qui l'a séduit. Le dialogue a été très ouvert, et quand on a senti que la volonté de travailler était partagée, on a accéléré le processus. Il apporte le football que nous voulons."

Et même si le passage de Mazzu au Racing Genk n'a pas vraiment été couronné de succès, à l'Union ils croient fermement en ses qualités d'entraîneur. "Je pense que cette période à Genk est derrière lui. Chaque entraîneur a des hauts et des bas, nous sommes convaincus de ses qualités. Il a montré ses capacités et il connaît bien le football belge", a conclu le dirigeant du club de la Butte.