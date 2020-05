Malines veut s'attacher les services du géant de Waasland-Beveren

Waasland-Beveren voit que ses joueurs ont des demandes maintenant qu'ils ont été relégués. Les deux défenseurs centraux en particulier ont des options.

Aleksandard Vukotic, le géant de 2m01 au centre de la défense, intéresse Malines. Ils ne sont pas encore sûrs de pouvoir conserver Arjan Swinkels et le Serbe est sur la liste en tant que remplaçant possible, rapporte Het Nieuwsblad. Vukotic ne veut pas être relégué et s'intéresse également au club écossais du Celtic.

Maximilliano Caufriez ne jouera probablement pas non plus en D1B. Celui qui a été formé chez les jeunes du Freethiel peut compter sur l'intérêt du Sparta Prague et de certains clubs français. Le capitaine a encore une année de contrat. De plus, le chômage technique à Waasland-Beveren a pris fin.