Mazzù va découvrir la D1B : "Je ne la vois pas comme une division inférieure"

Felice Mazzù a décidé de relever le défi de la D1B et de viser la promotion avec l'Union Saint-Gilloise. Pas un pas en arrière, à ses yeux.

Signer en D1B quelques mois après avoir disputé la Ligue des Champions ? Certainement pas une honte pour Felice Mazzù. "Dans ce métier, vous devez avoir du respect pour tous les acteurs du football et le fait que l'Union évolue en D1B n'enlève rien à mon respect pour leur projet. Je n'ai jamais vu cette division comme inférieure", affirme le coach unioniste.

"Beaucoup d'équipes en D1B ont le niveau pour évoluer en D1A. Leurs installations, leur professionnalisme sont à niveau", pointe Mazzù. "C'est une division difficile et pour laquelle il faut les qualités physiques, techniques, tactiques et structurelles requises pour le football professionnel. Au niveau des méthodes de travail, ce sera comparable. Même si avec un seul match par semaine, sans Europe, ce sera plus léger".

De vraies ambitions

Cette fois, l'objectif de Mazzù ne sera plus le top 6 de la D1A mais la promotion. "Chaque objectif amène des exigences et une forme de pression : le top 6, le titre, la promotion, le maintien. Chaque club a ses propres objectifs", souligne-t-il. "La pression est là, ce sera la montée ou rien. La présence de cette clause pour une année supplémentaire en cas de montée le montre bien".