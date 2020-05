OHL jouera la promotion à domicile : "Jouer à l'étranger aurait été trop long à mettre en place"

Hier soir, il a été décidé de laisser le match de promotion entre OHL et le Beerschot avoir lieu sur le terrain de Leuven le 1er ou le 2 août. Jouer à l'étranger n'était pas une option.

Cela allait rendre la chose encore plus compliquée. "Cela nécessiterait l'autorisation de la fédération concernée et des autorités locales et nationales. Cela serait rapidement devenu un travail de longue haleine, rendant difficile de trouver une date avant le 30 juin. La décision de jouer au football en Belgique a été prise rapidement", a déclaré le porte-parole Filip Van Doorslaer à Sporza.

OHL cherche à savoir s'ils peuvent renouveler certains contrats, mais sait également que leur noyau ne sera pas prêt pour le début de la compétition, que ce soit en D1A ou D1B. Ils gardent également un œil sur l'affaire Waasland-Beveren devant la CBAS.

"Parce que si la CBAS devait annuler la compétition, ce match n'aurait même pas à être joué en août. Nous explorons maintenant également nos options légales", explique Filip Van Doorslaer.

"Maintenant, tout le monde connaît l'impact du virus et je crois que les supporters ne se réuniront pas en août et qu’ils feront preuve de bon sens."