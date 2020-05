Officiel : Will Still prolonge au Beerschot

La saison des Rats n'est pas encore complètement terminée puisqu'ils doivent encore jouer la finale retour de D1B contre OHL. Cela ne les empêche pas de préparer la prochaine saison en parallèle.

Après les prolongations du gardien Patrick Nys et de Frank Dauwen, le Beerschot a renouvelé le contrat de Will Still ce mercredi matin. Le T2 et analyste-vidéo restera donc à Anvers pour deux saisons supplémentaires.

Le jeune entraîneur de 27 ans a commenté cette prolongation de contrat en ces termes, sur le site de son employeur : "Le Beerschot a sa place en D1A, tant sur le terrain que dans les tribunes. La passion des supporters correspond et me rappelle mes racines britanniques. Pour eux, c'est plus que du football".