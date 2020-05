Un entraîneur de Premier League révèle avoir attrapé le coronavirus

L'entraîneur de Leicester City, Brendan Rodgers, a révélé avoir attrapé le coronavirus en mars dernier.

Brendan Rodgers (47 ans) a ainsi révélé à la BBC qu'en mars dernier, il avait souffert de symptômes du coronavirus à l'issue d'une semaine libre précédant la rencontre face à Watford, le 14 mars. "Je peinais à marcher, j'avais l'impression de grimper le Kilimandjaro, quand vous manquez d'air au sommet", se rappelle l'entraîneur de Youri Tielemans et Dennis Praet à Leicester City.

Rodgers et sa femme ont ensuite été testés positifs au coronavirus. Durant trois semaines, ils ont notamment constaté une perte totale du goût et de l'odorat. Le coach des Foxes est désormais rétabli, mais a raconté son calvaire : "Marcher 10 mètres était compliqué. J'ai essayé d'aller faire un jogging, c'était impossible. Je me sentais très faible".