Le bourgmestre d'Anderlecht se réjouit de l'investissement de Kompany au RSCA

Les changements dans l'organigramme du RSC Anderlecht sont devenus monnaie courante, mais personne n'avait vu venir la nouvelle de ce jeudi : Marc Coucke s'est retiré de la présidence du club. Le bourgmestre d'Anderlecht, Philippe Close, a réagi.

Philippe Close (PS) a profité de la cérémonie d'hommage pour le 35e anniversaire du drame du Heysel pour s'exprimer au micro de VTM à propos des changements au sein de l'organigramme du RSCA. "Marc Coucke a joué un rôle important à Anderlecht, mais Wouter Vandenhaute et Karel Van Eeetvelt vont former un bon duo", se réjouit-il.

"Mais le plus important pour moi dans tout ça, c'est l'investissement de Vincent Kompany. On sait que c'est un vrai enfant de Bruxelles, qui a grandi et vécu ici, et c'est bien de voir qu'il investit désormais à Anderlecht", ajoute Philippe Close. "J'espère bien sûr que le club a un avenir positif devant lui, c'est le club de mon coeur".