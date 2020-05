Le calvaire d'un joueur d'Everton se poursuit

Jean-Philippe Gbamin n'a plus porté le maillot d'Everton depuis le 17 août dernier suite à des pépins physiques récurrents. Le milieu de terrain avait notamment été opéré en France en fin d'année dernière suite à une blessure au quadriceps droit.

Le calvaire se poursuit pour le joueur âgé de 24 ans car il souffrirait d'une blessure au tendon d'Achille, comme le révèle Sky Sports. L'international ivoirien serait ainsi indisponible pour les six prochains mois. Everton a officialisé la nouvelle un peu plus tard dans la soirée en précisant que Gbamin serait opéré la semaine prochaine.

🔵 | We're sad to bring you injury news this evening. We're with you every step of the way, JP. 💙