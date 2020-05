Zulte Waregem récompense trois jeunes joueurs avec un premier contrat pro : "Un signal important pour nos générations futures"

Zulte Waregem a vu trois joueurs de l'académie des jeunes signer leur premier contrat pro au Gaverbeek.

Avec Ewoud Pletinckx, Jannes van Hecke et Mathieu De Smet, le Zulte Waregem compte trois joueurs qui évoluent dans le noyau A et qui sont issus de leur propre centre de formation. La saison prochaine, ils seront rejoints par trois nouveaux garçons de l'académie.

Il s'agit de Bram Naert, Dion De Neve et Jelco Schamp, tous trois âgés de 19 ans. D'autres clubs ont manifesté leur intérêt, mais ils sont restés fidèles à l'Essevee. "Ce sont des joueurs du club qui ont la chance de s'épanouir pleinement au plus haut niveau. En outre, c'est aussi un signal important pour les générations futures qu'avec la patience et la confiance nécessaires dans l'Essevee Academy, un statut professionnel est possible", explique le coordinateur sportif Joric Vandendriessche sur le site web du club.