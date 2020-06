Le projet de l'UEFA pour termminer la Ligue des Champions

Alors que la Bundesliga est bien relancée et que trois autres championnats majeurs sont prêts à repartir, l'UEFA prépare les phases finales de ses compétitions.

Si l'UEFA donne la priorité aux championnats, ça n'empêche pas l'instance européenne de préparer la suite et la fin de ses compétitions 2019-2020. Et un projet semble se dessiner pour la Ligue des Champions: pour accélérer le processus et compte tenu d'un timing limité, c'est l'idée d'un Final 8 qui semble s'ériger comme la meilleure solution.

Selon les informations d'AS, les huit derniers prétendants au titre se retrouveraient dans une seule ville (Lisbonne et Munich sont les candidats numéros 1) pour disputer, en une seule manche, les quarts, puis les demies et la finale.

Avant ça, il faudra encore déterminer l'identité des quatre derniers quart-de-finalistes: le PSG, Leipzig, l'Atalanta et l'Atletico ont eu l'occasion de valider leur billet. Mais quatre huitièmes de finale retour doivent encore être joués: le choc entre Manchester City et le Real, mais aussi Juventus-Lyon, Barça-Napoli et Bayern-Chelsea.