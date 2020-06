Musonda, blessé, travaille pour son retour: "Je veux rentrer à Chelsea et m'y imposer"

Charly Musonda Jr se remet d'une grave blessure au genou et attend son retour sur les terrains avec impatience.

Charly Musonda Jr a souvent été rangé dans la catégorie des meilleurs joueurs de sa génération. Quelques choix de transfert malchanceux et une grave blessure ont retardé son éclosion. Cette saison, il n'a en effet joué que trois rencontres sous le maillot de Vitesse.

"On m'a dit que ma revalidation durerait pratiquement un année, annonce le Belge lors d'une interview vidéo avec RTL Sport. "Je me suis fait opérer il y a maintenant 7-8 mois, et je travaille depuis. Je recommence à courir".

Le joueur prêté par Chelsea espère donc retrouver les terrains et le ballon le plus vite possible pour continuer sa progression et atteindre ses buts: "Je rêve de jouer avec les Diables Rouges. Je n'y pense pas maintenant, car je suis blessé. Mais d'abord je dois jouer et je veux retourner à Chelsea et essayer d'y faire ma place. Etre prêté, ce n'est pas toujours facile."

Chez les Blues, il pourrait prendre la succession d'un autre Belge: Eden Hazard, avec qui il s'est lié d'amitié:"Cela se passait très bien avec lui. C’était mon meilleur ami à Chelsea. Il m’a invité chez lui, il m’a donné des conseils. C’est une très bonne personne. Il m’a pris comme un petit frère".