Michel Vlap impatient : "Tout le monde a envie de ce 35e titre !"

Michel Vlap fait partie des joueurs les plus frustrés par l'arrêt du championnat : le Néerlandais, qui fête ses 23 ans ce mardi, restait sur une série et une montée en puissance impressionnantes. Il attend la reprise avec impatience ...

De flop à joueur du moment, il n'y avait qu'un pas que Michel Vlap a allègrement franchi lors de la fin de phase classique du côté d'Anderlecht. Le Néerlandais a terminé la saison - avant l'arrêt suite à la pandémie de coronavirus - en boulet de canon, terminant meilleur buteur du club avec 10 réalisations (dont 5 sur les trois derniers matchs). Il a ensuite dû prendre son mal en patience. "J'ai passé six semaines en Frise, je me suis beaucoup entraîné. C'était agréable de retrouver mes équipiers début mai", raconte-t-il à Algemeen Dagblad.

"Nous avons été d'abord divisés en deux groupes, puis nous nous sommes entraînés deux semaines tous ensemble, en restant le plus loin possible les uns des autres. Le staff a vraiment bien organisé tout ça", se réjouit Vlap. Un entraînement sans réel but à court terme, puisque le championnat a bel et bien été définitivement arrêté. "Bruges a été déclaré champion à raison, vu la différence. Mais nous aurions encore pu jouer l'Europe", regrette-t-il.

Faim de football

Michel Vlap attend désormais la reprise. "Je vois que tout le monde au club a vraiment faim et envie d'aller chercher ce 35e titre ! Le début de cette saison ne s'est pas passé comme attendu, mais en fin de championnat, nous avons joué au football comme les supporters le voulaient", estime le médian anderlechtois. "On attend avec impatience la saison prochaine pour continuer dans cette voie. Anderlecht veut se concentrer sur sa jeunesse dans les années à venir, peut-être serai-je un ancien à 23 ans (rires)".