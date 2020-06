Trois joueurs de Charlton refusent de reprendre la compétition

Alors que la Championship devrait reprendre le 20 juin prochain, trois éléments de pensionnaire de deuxième division anglaise ont fait savoir qu'ils ne rejoueraient pas.

Trois joueurs de Charlton, 22ème de Championship, refusent d'ores et déjà de reprendre la compétition selon le manager Lee Bowyer. Il s'agit du buteur Lyle Taylor en fin de contrat, du défenseur Chris Solly et du milieu de terrain David Davis. Les deux premiers craignent de se blesser tandis que le troisième, prêté par Birmingham City, ne veut pas revenir jouer.

"Malheureusement pour nous, trois de ces joueurs ont dit qu'ils ne joueraient pas, et Lyle (Taylor) est l'un d'eux", a expliqué Lee Bowyer. "C'est difficile pour nous, c'est difficile pour moi en tant que manager. Lyle est un grand joueur pour nous et il a dit qu'il ne jouerait pas à cause du risque de blessure. Je ne pense pas que je demande trop. Lyle est un joueur de Charlton et il a très bien fait pour nous pendant deux ans, donc à mes yeux vous finissez ce que vous avez commencé. Chacun a ses propres décisions à prendre, et je ne peux pas les forcer. Ce qui me déçoit le plus, j'ai parlé à Lyle au téléphone et il veut jouer, mais il est tellement inquiet de se blesser qu'il dit : "Je ne serais pas le même joueur pour vous."