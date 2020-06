La Liga après l'Excel pour Aleix Garcia?

Le médian espagnol, qui a séduit au Canonnier par son élégance balle au pied et la qualité de son jeu de passe, ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais il espère surfer sur sa bonne saison mouscronnoise pour passer à la vitesse supérieure.

C'était l'une des recrues phares du mercato estival mouscronnois, Aleix Garcia a rapidement démontré ses qualités dans le Hainaut. Dès sa première rencontre, contre Courtrai, le jeune médian espagnol s'était mis les supporters de l'Excel dans la poche, en inscrivant son premier but et en s'imposant directement comme l'homme du match.

Mission accomplie à Mouscron

La suite sera, plus ou moins, du même acabit. Avec des hauts et des bas, comme dans la saison de n'importe quel joueur. Mais l'Espagnol, barré à City par les nombreuses stars de l'entrejeu de Pep Guardiola, était venu en Belgique pour gratter des occasions de se mettre en évidence, il a obtenu ce qu'il voulait.

Il quitte l'Excel au terme d'une saison aboutie, avec 25 matchs de Pro League en plus à son compteur (après sa première titularisation, il n'a manqué aucun match de championnat), cinq buts et trois assists. Et à 22 ans, Aleix Garcia espère désormais confirmer dans un plus grand championnat.

Un troisième club espagnol?

Dans son pays? Alors qu'il lui restera un an de contrat avec City à l'issue de son prêt, le médian pourrait très bien retrouver la Liga. Son entourage n'a d'ailleurs pas caché que des discussions étaient en cours avec Grenade.

Après Villareal, où il avait débuté sa carrière et Gérone, où il a été prêté deux saisons avant d'arriver à Mouscron, Aleix Garcia pourrait donc ajouter un troisième club de Liga à son CV. Pour s'imposer en Espagne?