La Pro League a mis en place un protocole pour la reprise des entraînements.

Les clubs reprendront les entraînements dans les prochaines semaines et la Pro League a mis en place toute une série de règles à respecter.

Si la saison 2019-2020 est terminée, la Pro League planche déjà sur la prochaine saison qui commencera d'une façon assez particulière: la reprises des entraînements sera contrôlée, pour cause de Coronavirus.

Cette même Pro League a envoyé un document aux clubs avec toutes les mesures à respecter. Ce document a filtré et en voici les principaux points que les clubs devront respecter.

Tests et prise de température

Tout d'abord, les entraînements des clubs devront être filmés, afin de retracer les contacts qu'un joueur infecté aura pu avoir. En cas de stage, chaque joueur devra avoir sa propre chambre et les déplacements en car devront respecter le distanciation sociale. De plus les occupants du car devront porter un masque.

Il ne pourra pas y avoir plus de 20 joueurs en même temps sur un terrain, le staff médical devra bien évidemment travailler avec un masque et des gants et la température de chaque personne devra être prise avant d'entrer dans le complexe.

Les joueurs devront tous être testés et ceux qui sont allés à l'étranger devront en plus observer 48 heures d'isolement jusqu'au résultat du test. Les proches des joueurs devront aussi passer par la case "test".