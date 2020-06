Le Président du Cercle tacle le fonctionnement de la Pro League : "Un système de vote qui ne devrait plus exister depuis 1919"

Vendredi, Vincent Goemaere va remettre sur la table une suggestion qu'il défend depuis longtemps : une D1A composée de 20 équipes.

Les dirigeants de la Pro League vont de nouveau se réunir vendredi prochain. Dans un entretien pour Het Laatste Nieuws, le Président du Cercle de Bruges a défendu sa position : "Nous voulons offrir une solution à tous les problèmes juridiques qui sont actuellement sur la table. Et ils sont nombreux ! J'ai déjà reçu des réactions positives de nombreux petits clubs. Ils m'ont remercié de porter cette proposition. Il y a une prise de conscience croissante sur le fait qu'une compétition avec 16 clubs et des mini-playoffs n'est pas le meilleur format en cette période économiquement très difficile. Nous comptons donc sur le bon sens de chacun".

Vincent Goemaere en a également profité pour tacler le fonctionnement, selon lui peu démocratique, de la Pro League : "En ce qui concerne le fait que certains clubs disposent de plusieurs voix, il me semble évident que la Pro League ne peut plus opter pour un système de vote qui n'existe plus dans le reste du monde démocratique depuis 1919. Un club, un vote. Et fini les double casquettes, cela devrait être aussi simple que cela".