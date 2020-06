Montanier n'a pas laissé de bons souvenirs à Rennes: "Jamais à la hauteur des espérances"

Philippe Montanier a derrière lui un superbe parcours, mais celui qui a été révélé à la Real Sociedad n'a pas marqué les esprits à Rennes. C'est même plutôt le contraire.

Philippe Montanier est donc le nouvel entraîneur du Standard, la nouvelle a été officialisée ce mercredi matin par le club. Si sa dernière expérience en date se situe du côté de Lens, le Français est aussi passé par la Bretagne et le Stade Rennais.

Jacques Guyader, journalise pour Ouest-France, l'a bien connu lors de ces trois années au club: "Il est arrivé avec une belle image, avec la réputation d'avoir été élu meilleur entraîneur d'Espagne. Pierre Dréossi, le président de Rennes à l'époque, ne le voulait pas spécialement mais il s'est laissé convaincre. Dès les premiers matches, personne n'a compris où il voulait en venir", nous explique Jacques Guyader.

"On nous a annoncé du jeu offensif, nous attendons toujours. Il essayait des tactiques mais ça ne fonctionnait pas. Il avait dans les mains un bon club, une belle équipe qui avait un des plus gros budgets de Ligue 1, mais il n'a pas su en faire quelque chose de bien."

Il n'a pas vu venir Dembélé, il a été obligé de l'aligner

Si beaucoup annoncent que Montanier est un entraîneur qui aime faire jouer les jeunes, Guyader n'a pas la même version: "Il a mis Dembélé car il a été obligé de l'aligner. Il ne l'avait pas vu venir, il ne voulait pas le mettre dans l'équipe. Il avait ses idées, mais cela ne marchait pas".

La fin de l'aventure de Montanier à Rennes s'est déroulée d'une façon bizarre pour le désormais néo-Liégeois: "D'un coup, le club a annoncé que Courbis venait l'aider dans sa tâche. On a même demandé à Montanier d'aller le chercher à la gare. Un mois plus tard, Courbis était sur le banc et Montanier était viré. Il n'a finalement jamais répondu à l'attente".