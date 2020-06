Yannick Carrasco: "La Chine? C'était tout sauf des vacances"

De retour en Europe depuis le mois de janvier, Yannick Carrasco n'a pas oublié les critiques qui avaient entouré son départ pour la Chine. Mais il se défend et il l'affirme: il n'a pas chômé de l'autre côté du monde.

Revenu à l'Atletico, où il peut espérer obtenir sa première titularisation ce week-end et où il pourrait aussi prolonger son séjour à l'issue de son prêt de six mois, Yannick Carrasco attend avec impatience la reprise de la compétition, programmée dimanche à Bilbao pour les Colchoneros.

Aller en Chine quand tu es vieux? je n'avais pas cette option.

En attendant, il s'est confié au Laatste Nieuws et il revient notamment sur sa décision, prise il y a deux ans, de partir en Chine. "Il y a des gens qui pensent que la Chine est une compétition facile. Mais ils parlent sans savoir. Là-bas, je courais entre 10 et 12 km par match", insiste-t-il.

Surtout, il a accepté la proposition du Dalian Yifang pour continuer à jouer. "Certains prétendent qu'on va en Chine quand on est vieux, mais je n'avais pas cette option. Je devais jouer. Pour garder ma place en équipe nationale et pour espérer pouvoir revenir en Europe un jour. J'y suis allé et j'ai fait mon travail. Mais c'était tout sauf des vacances", conclut YFC, qui n'hésite pas non plus à remercier le coach, Rafa Benitez et le président du Dalian, qui l'ont laissé partir cet hiver.